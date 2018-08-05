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"رويترز": شركة مصرية خاصة ستباشر في استيراد الغاز الإسرائيلي مطلع 2019

مال وأعمال

Reuters Amir Cohen
منصة استخراج غاز إسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط، نحو 25 كم غربي ميناء أسدود (أرشيف)
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ذكرت مصادر من قطاع صناعة النفط في مصر لوكالة "رويترز" أن إحدى الشركات المصرية الخاصة، تخطط لبدء استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي لإعادة تصديره خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن "عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019".

ولم تذكر مصادر "رويترز" أي تفاصيل بخصوص هوية الشركة أو السعر أو كميات الغاز المستورد.

القاهرة أعلنت في وقت سابق أن شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة وقعت في فبراير 2018 اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي آنذاك بـ"هدف" أحرزته بلاده التي تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري "ظهر"، الذي يعد أكبر حقل غاز في المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

المصدر: رويترز

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