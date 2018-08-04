إقالة مسؤول كبير في البنك المركزي الإيراني

أفاد مراسلنا في إيران، بإقالة معاون المدير العام لدائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني أحمد عراقجي، من منصبه بسبب ضعف إدارته.

وأحمد عراقجي، هو ابن شقيق كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس‌ عراقجي.

احمد عراقچی معاون ارزی بانك مركزی، بركنار شد pic.twitter.com/DytxgRkU6f — روزنامه ایران (@IranNewspaper) 4 августа 2018 г.

وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية وتردي المعيشة، وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد في أسواق البلاد، وسط أزمة حادة في سوق النقد الأجنبي.

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وكانت العملة الإيرانية قد انخفضت مؤخرا إلى مستويات قياسية جديدة وسط مخاوف متزايدة من إعادة الولايات المتحدة عقوباتها على طهران، والتي من المتوقع بدء العمل بها اعتبارا من الاثنين القادم.

المصدر: RT + وكالات