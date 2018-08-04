 
مباشر

إقالة مسؤول كبير في البنك المركزي الإيراني

مال وأعمال

إقالة مسؤول كبير في البنك المركزي الإيراني
Reuters Raheb Homavandi
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kluf

أفاد مراسلنا في إيران، بإقالة معاون المدير العام لدائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني أحمد عراقجي، من منصبه بسبب ضعف إدارته.

وأحمد عراقجي، هو ابن شقيق كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس‌ عراقجي.

وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية وتردي المعيشة، وتزايد البطالة وتفشي الغلاء والكساد في أسواق البلاد، وسط أزمة حادة في سوق النقد الأجنبي.

إقرأ المزيد
تجدد الاحتجاج في إيران على تردي الوضع الاقتصادي وهبوط الريال

وكانت العملة الإيرانية قد انخفضت مؤخرا إلى مستويات قياسية جديدة وسط مخاوف متزايدة من إعادة الولايات المتحدة عقوباتها على طهران، والتي من المتوقع بدء العمل بها اعتبارا من الاثنين القادم.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. إيفانكا ترامب تكشف سرا عن والدتها وتنتقد أبيها