أردوغان للأتراك: اسحبوا دولاراتكم من تحت الوسائد وادعموا الليرة!

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوته المواطنين إلى استبدال مدخراتهم من الدولار بالليرة التركية لإنقاذ الأخيرة من الانهيار الذي تشهده.

وأشار أردوغان إلى تحقيق تركيا معدل نمو بنسبة 7.4%، قائلا: "لقد أصبحنا نحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في النمو الاقتصادي".

وأكد أردوغان أن تركيا لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحر، وقال: "أرى أن هناك من يحاولون إركاع بلدنا مثلما حدث أثناء مظاهرات "حديقة جيزي" في 2013.. لوبي الفائدة يستهدف بلدنا.. لن تفلح خطواتكم.. أنا أوجه كلامي لأخوتي الذين لديهم دولار أو يورو تحت الوسائد، اذهبوا وحوّلوا أموالكم إلى الليرة التركية حتى نبطل هذه المؤامرة معا".

يشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل رقما قياسيا جديدا أمام الليرة وتجاوز حاجز الخمس ليرات للمرة الأولى.

وجاء هذا الارتفاع عقب العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على وزيري الداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد جول على خلفية رفض السلطات التركية الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون.

المصدر: صحيفة الزمان التركية