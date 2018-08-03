 
مباشر

القاهرة تفند ما يشاع عن أزمة مالية خانقة تعصف بها

مال وأعمال

القاهرة تفند ما يشاع عن أزمة مالية خانقة تعصف بها
Reuters Amr Abdallah Dalsh
دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klny

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، حقيقة ما يشاع عن مرور مصر في أزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها.

وذكر المركز في تقرير لتوضيح الحقائق صدر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية، ‏والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد المصري.

إقرأ المزيد
مصر وزير المالية المصري يعلن عن "أنباء سارة" للمواطنين

وأوضح المركز أنه لم يتم التأخر إطلاقا عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء للأشخاص أو الدول، مشيرا إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44,258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018، مقابل 44,139 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

ولفتت وزارة المالية إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا