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وزير المالية القطري: سنحقق في عام 2018 فائضا في الميزانية بنسبة 3%

مال وأعمال

وزير المالية القطري: سنحقق في عام 2018 فائضا في الميزانية بنسبة 3%
AFP WATAN DOHA_KARIM JAAFAR
وزير المالية القطري علي شريف العمادي
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قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، إن بلاده تخطت "الحصار"، مرجحا أن يحقق الاقتصاد القطري نموا كبيرا هذا العام وفائضا في الميزانية بنسبة 3%.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أكد فيه الوزير القطري، أن قطر من الناحية المالية تخطت "الحصار"، مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار الذي يقدر حجم أصوله بـ 300 مليار دولار، قد استمر في نشاطه في السوق البريطانية.

وذكر العمادي أن قطر ضخت خلال 16 شهرا الماضية حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني في سوق الاستثمارات بالمملكة المتحدة، تشمل 1.1 مليار جنيه إسترليني في سوق العقارات البريطانية و1.1 مليار جنيه إسترليني في مشروعات البنية التحتية البريطانية.

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وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تعتبر جزءا من تعهد استثماري قيمته 5 مليارات جنيه إسترليني قدمته قطر إلى المملكة المتحدة في مارس من العام الماضي.

وقال العمادي إنه على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، إلا أن الدوحة لا تزال تعتقد أن بريطانيا "سوقا جيدة" توفر فرصا للاستثمار.

وأضاف: "أشعر دائماً بأن اقتصاد المملكة المتحدة سيظل قويا، وسيكون عاملا أساسيا بالنسبة لنا وللمنطقة.. إذا رأينا فرصا جيدة، فلن يقتصر استثمارنا على أي مبلغ معين".

المصدر: فاينانشيال تايمز

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