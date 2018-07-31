السعودية تشكل لجنة عليا لشؤون المواد الهيدروكربونية برئاسة ولي العهد

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تشكيل لجنة عليا "لشؤون المواد الهيدروكربونية" تشمل صلاحياتها إدارة المسائل الخاصة بالنفط والغاز، برئاسة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة عاهل البلاد، الملك سلمان بن عبد العزيز: "بعد الاطلاع على ما رفعه... وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية... قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة باسم اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف العواد في البيان، الذي نشرته وكالة "واس" الرسمية، أن اللجنة العليا ستضم كلا من وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى عضوين آخرين من مجلس الوزراء سيصدر بتعيينهما أمر ملكي".

وأشار البيان إلى أن هذه اللجنة "تكون مرجعا لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات".

ولفتت وسائل الإعلام السعودية إلى أن اجتماع اليوم هو الأول الذي عقده مجلس الوزراء في مدينة نيوم الكبرى الجارية إقامتها شمال المملكة والتي من المخطط أن تمثل مركزها الاقتصادي والتكنولوجي.

المصدر: واس + وسائل إعلام سعودية