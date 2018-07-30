موظفو المطارات في تونس يخططون لإضراب عام مطلع أغسطس

يخطط موظفو المطارات التونسية لإعلان إضراب عام في جميع مطارات البلاد يومي 1 و2 أغسطس المقبل.

ونقل موقع إذاعة "موزاييق أف أم" التونسية عن الكاتب العام للجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل المنصف بن رمضان، قوله إن "باب التفاوض والصلح لا يزال مفتوحا يومي الاثنين والثلاثاء قبل دخول أعوان وإطارات ديوان الطيران المدني والمطارات في إضراب يوم الأربعاء بكامل مطارات تونس، ما يتسبب بإلغاء جميع الرحلات الجوية".

وأعرب رمضان عن أمله في التوصل إلى "حل يحترم مصداقية الحوار الاجتماعي ومحضر الجلسة الصلحية المنعقدة في فبراير 2018 الذي تم بموجبه الغاء الإضراب آنذاك".

ويطالب موظفو المطارات الحكومة بتحسين ظروف عملهم وتسديد الديون لهم.

وتمتنع السلطات التونسية في الوقت الراهن عن زيادة رواتب العاملين على خلفية تنفيذ برامج التقشف، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي الذي أقر في عام 2016 برنامجا لمساعدة تونس بحجم نحو 2.8 مليار دولار.

المصدر: "موزاييك أف أم"، رويترز