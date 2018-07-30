 
مباشر

موظفو المطارات في تونس يخططون لإضراب عام مطلع أغسطس

مال وأعمال

موظفو المطارات في تونس يخططون لإضراب عام مطلع أغسطس
Globallookpress Egon Bömsch
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkzu

يخطط موظفو المطارات التونسية لإعلان إضراب عام في جميع مطارات البلاد يومي 1 و2 أغسطس المقبل.

ونقل موقع إذاعة "موزاييق أف أم" التونسية عن الكاتب العام للجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل المنصف بن رمضان، قوله إن "باب التفاوض والصلح لا يزال مفتوحا يومي الاثنين والثلاثاء قبل دخول أعوان وإطارات ديوان الطيران المدني والمطارات في إضراب يوم الأربعاء بكامل مطارات تونس، ما يتسبب بإلغاء جميع الرحلات الجوية".

وأعرب رمضان عن أمله في التوصل إلى "حل يحترم مصداقية الحوار الاجتماعي ومحضر الجلسة الصلحية المنعقدة في فبراير 2018 الذي تم بموجبه الغاء الإضراب آنذاك".

ويطالب موظفو المطارات الحكومة بتحسين ظروف عملهم وتسديد الديون لهم.

وتمتنع السلطات التونسية في الوقت الراهن عن زيادة رواتب العاملين على خلفية تنفيذ برامج التقشف، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي الذي أقر في عام 2016 برنامجا لمساعدة تونس بحجم نحو 2.8 مليار دولار.

المصدر: "موزاييك أف أم"، رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عملية عسكرية للجيش السوري ضد "داعش" جنوبي البلاد