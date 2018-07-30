السوريون يحوزون المرتبة الأولى بتركيا ويتفوقون على الأجانب!

كشف تقرير تركي أن السوريين أسسوا شركات في تركيا العام الجاري، فاق عددها مثيلاتها الأجنبية في البلاد، وحلّت بذلك في المرتبة الأولى.

وأفاد تقرير صدر عن اتحاد غرف التجارة وسوق الأوراق المالية في تركيا، بتأسيس 7234 شركة سورية في البلاد في السنوات السبع الماضية.

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ولفت التقرير إلى أن العدد المذكور يقتصر على الشركات المرخصة، فيما لو أضيفت الشركات غير المرخصة لبلغ العدد الإجمالي للشركات السورية التي أسست في تركيا 10 آلاف.

الحكومة التركية كانت اتخذت مؤخرا إجراءات بهدف تطوير قطاع العقارات، إضافة إلى وجود عوامل اقتصادية أخرى، منها ارتفاع سعر صرف الدولار، كل ذلك أدى إلى زيادة مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 25.8%.

زد على ذلك، اشتراط تملك عقار في تركيا للمستثمر الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية.

وتعد تركيا من الدول التي تجذب السياح العرب والأجانب، ومعظم هؤلاء يسعون لتملك العقارات، وخاصة في المنشآت السياحية، بالإضافة إلى سعي البعض للحصول على ملجأ آمن لعائلاتهم في تركيا بسبب الظروف السياسية المضطربة السائدة في بلدانهم.

المصدر: arab-turkey