العراق ينهي حفر أول بئر استكشافية في حقل قلعة صالح للنفط

أعلنت شركة نفط "ميسان" المملوكة لوزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إنهاء حفر أول بئر استكشافية في حقل قلعة صالح الجديد الواقع في محافظة ميسان جنوب شرق العراق.

وأوضح مدير الشركة، عدنان نوشي، في بيان أصدره بهذا الصدد، أن شركات "الحفر العراقية" و"الاستكشافات النفطية" و"نفط ميسان" أنهت عمليات الحفر التي وصلت إلى عمق 4800 مترا وصولا للطبقات الإنتاجية.

ويصنف حقل قلعة صالح ضمن الحقول المكتشفة غير المطورة، وبدأت وزارة النفط العام الماضي عمليات الحفر الأولية تمهيدا لاستخراج الخام.

ويمثل العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية وتبلغ طاقته الإنتاجية الحالية 4.5 ملايين برميل يوميا.

ويسعى العراق لزيادة طاقته الإنتاجية لتوفير السيولة اللازمة لنفقاته الجارية ولتعويض السوق عن أي نقص محتمل في الإمدادات مع قرب العقوبات الأمريكية على إيران، التي تعتبر ثالث أكبر منتج للخام في "أوبك".

وسبق أن أنجزت شركة "ميسان" عمليات حفر أول بئر في حقل ديمة عام 2012 والذي يخضع حاليا لبرامج التقييم.

المصدر: وسائل إعلام عراقية