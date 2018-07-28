الكويت تعلن عن "عجز" كبير

قالت وزارة المالية الكويتية، يوم السبت، إن إجمالي العجز الحقيقي في الميزانية بلغ 3.247 مليار دينار (10.73 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار بارتفاع نسبته 22.1 في المئة عن السنة المالية الماضية، في حين بلغ إجمالي المصروفات 19.247 مليار دينار بارتفاع 8.7 في المئة عن السنة الماضية.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.22 مليار دينار في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة نسبتها 22.8 في المئة عن السنة المالية التي سبقتها.

وقال وزير المالية نايف الحجرف، إن هذا الأمر يؤكد التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدما في المشاریع الإنشائية والتنموية في ما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 كویت جدیدة.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14.282 مليار دينار في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة قدرها 22.2 في المئة عن السنة المالية السابقة.

كما بلغ إجمالي المرتبات وما في حكمها 11 مليار دينار كويتي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، بزيادة نسبتها 8 في المئة عن السنة السابقة، فيما بلغت قيمة النفقات الموجهة للدعم بمختلف أنواعه 2.97 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة 10 بالمئة عن السنة التي سبقتها.

المصدر: رويترز