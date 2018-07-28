لتمويل صفقة ضخمة.. لأول مرة "أرامكو" السعودية ستصدر سندات دولية

تعتزم شركة "أرامكو السعودية" إصدار سندات دولية لأول مرة، وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الألمانية عن مصادر سعودية، أن إصدار "أرامكو" للسندات الدولية سيكون مقترنا كذلك باقتراض من البنوك لتمويل الصفقة.

وأوضحت المصادر أن طرح "أرامكو" لسندات دولية سيجبرها على الإفصاح عن حساباتها للمستثمرين وكشفها عن العديد من التفاصيل الأخرى مثل احتياطيات النفط وعملياتها.

وأكدت أن "أرامكو" لم تبدأ بعد أي مفاوضات حول الحجم المحتمل للسندات، والذي سيحدده حجم الحصة المراد الاستحواذ عليها في "سابك"، إضافة إلى حجم القروض التي ستحصل عليها من البنوك.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أكدت "أرامكو" مؤخرا دخولها في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة استراتيجية في "سابك" عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها صندوق الاستثمارات العامة في "سابك".

وذكرت مصادر صحفية، أن أرامكو تهدف لشراء حصة مسيطرة في "سابك" قد تصل إلى الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك" البالغة 70 %.

المصدر: وكالات