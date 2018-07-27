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ترامب يصف زيادة معدل النمو الأمريكي بـ"المعجزة"

مال وأعمال

ترامب يصف زيادة معدل النمو الأمريكي بـ
Reuters / Joshua Roberts
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بارتفاع نسبة النمو الأمريكي إلى 4.1 % في الفصل الثاني، واصفا الأمر بأنه "معجزة" اقتصادية.

 وأكد الرئيس الأمريكي أن ذلك لن يحصل مرة واحدة فقط.

وأضاف ترامب: "مع التوصل إلى اتفاقات تجارية إضافية سنحقق أرقاما أعلى"، معتبرا أن ذلك دليل على نجاح سياساته الاقتصادية.

وتابع قائلا: "هذه الأرقام قابلة جدا للاستمرار وليست لمرة واحدة".

ويعوّل ترامب على التحسن الاقتصادي لتعزيز فرص حزبه الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.

ووسط مخاوف بأن الزيادة في مبيعات السيارات وفي شراء المنتجات الأمريكية في الخارج خلال الربع الأول ربما كان مرده إلى عمليات شراء استراتيجية قبل الرسوم الجمركية الأمريكية، أكد ترامب أن الآفاق الاقتصادية لا يعكرها شيء، مشيرا إلى أن النمو في الفصل الثالث سيكون "جيدا بشكل استثنائي"

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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