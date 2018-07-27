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فيسبوك تخسر 119 مليار دولار من قيمتها في البورصة

مال وأعمال

فيسبوك تخسر 119 مليار دولار من قيمتها في البورصة أرشيف
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تراجعت أسعار أسهم فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، أمس الخميس، في بورصة نيويورك، ما أدى إلى خسارتها 119 مليار دولار، في سابقة بوول ستريت.

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ومنذ بدء المبادلات الأولى في وول ستريت سجل سعر سهم فيسبوك تراجعا، وتواصل هذا الاتجاه طوال نهار الخميس. وانتهت الجلسة على سعر 176,26 دولار للسهم الواحد، أي بتراجع نسبته 19%، ما يخفض القيمة السوقية للشركة إلى 510,2 مليار دولار.

وهذه أكبر خسارة في قيمة شركة تسجل في جلسة واحدة لبورصة نيويورك. وقد أدى ذلك بدوره إلى انخفاض مؤشر ناسداك، الذي يشمل عددا من شركات التكنولوجيا، حيث خسر 1,01% من قيمته.

وكانت فيسبوك تبدو في موقع قوة حتى يوم الأربعاء، إذ أن المستثمرين لم يكونوا على علم، على ما يبدو، بالمخاوف المرتبطة بفضيحة المعطيات الشخصية لمستخدمي فيسبوك التي تم تسريبها إلى الشركة البريطانية "كامبريدج أناليتيكا"، والتحقيقات الجارية بهذا الخصوص.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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