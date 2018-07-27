بوتين: التبادل التجاري مع الهند ازداد بنسبة 26 بالمئة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التبادل التجاري بين روسيا والهند ازداد بنسبة 26 بالمئة خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي.

وقال بوتين خلال لقاء ثنائي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في وقت متأخر من مساء الخميس، إن "جهودنا تأتي بثمارها. ويستمر التبادل التجاري في الازدياد، حيث بلغت نسبة الزيادة في العام الماضي 24 بالمئة، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 26 بالمئة".

بدوره أعرب مودي عن ارتياحه لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. وهنأ روسيا على التنظيم الناجح لمباريات كأس العالم لكرة القدم. واعتبر أن نجاح روسيا بتنظيم المباريات رفع من سمعتها على الساحة الدولية.

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ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي الهند في أكتوبر المقبل.

وقبل لقاء رئيس الوزراء الهندي، التقى الرئيس بوتين على هامش قمة "بريكس" كلا من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب سلسلة لقاءات مع رؤساء الأرجنتين وأنغولا وزامبيا.

المصدر: وكالات