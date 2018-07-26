بوتين يلتقي رؤساء دول عدة على هامش قمة "بريكس" في جوهانسبورغ

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، لقاءات عدة على هامش قمة دول "بريكس" في جوهانسبورغ، من بينها لقاءاته بنظرائه الأنغولي والأرجنتيني والصيني

وأثناء لقاء جمعه، اليوم الخميس، برئيس أنغولا، جواو لورينسو، أشار بوتين إلى تطور العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها التعاون التقني العسكري. كما لفت الرئيس الروسي إلى مشاريع واعدة من شأنها أن تسهم في نمو التبادل التجاري الذي لا يزال مستواه متواضعا بين الدولتين.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا وأنغولا تتعاونان بصورة نشطة على الصعيدين السياسي والأمني في المحافل الدولية، معربا عن امتنان موسكو للواندا على دعمها للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة.

من جهته، أشار لورينسو إلى توجه قيادة بلاده، بعد 16 عاما من الاضطرابات الداخلية، نحو تفعيل التنمية الاقتصادية، وتعول على التعاون مع روسيا في هذا المسار.

كما هنأ الرئيس الأنغولي نظيره الروسي بنجاح استضافة بلاده لمونديال 2018 لكرة القدم، مشيرا إلى أن كأس العالم الأخيرة كانت "خير جواب لمن سعى إلى تقويض هذه الألعاب التي تمثل في الحقيقة مظهرا من مظاهر الصداقة بين الشعوب كونها تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات فيما بينها".

أما في مستهل لقائه مع الرئيس الأرجنتيني، موريسيو ماكري، فتمنى بوتين لبلاده النجاح في استضافة قمة "مجموعة العشرين" الخريف القادم. كما أشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة والتبادل التجاري بينهما يشهد نموا، ويدرس خبراء اقتصاديون من كلا الطرفين سبل توسيعها.

من جانبه، أكد ماكري أن بلاده تنظر إلى روسيا على أنها جهة محورية على الساحة الدولية وأول دولة شريكة لها.

وذكر أن الاستثمارات الروسية الأولى بدأت في الوصول إلى الأرجنتين، حيث توجد فرص واعدة أمام الشركات الروسية للمساهمة في تطوير قطاع السكك الحديدية وهو حقل ذو مستقبل نشط، بحسب ماكري.

كما أفادت الرئاسة الروسية أن بوتين أجرى في جوهانسبورغ لقاء مغلقا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، دون ورود أي تفاصيل أخرى، إضافة إلى لقاء جمعه برئيس زامبيا، إدغار لونغو.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين