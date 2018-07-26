إعلان شراكة استراتيجية بين روسيا وجنوب إفريقيا

وقع رئيسا روسيا وجنوب إفريقيا فلاديمير بوتين وسيريل رامافوسا، اليوم الخميس، إعلانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء في الإعلان المشترك الذي وقعه الرئيسان، على هامش القمة العاشرة لمجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ، أن منظمة التجارة العالمية تواجه تحديات جدية جراء المواقف الأحادية الجانب، واتفق الطرفان على تعزيز التعامل في إطار المنظمة بهدف التصدي لشتى أشكال الحمائية التجارية وحماية شرعية وسمعة منظومة التجارة المتعددة الأطراف.

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واتفقت روسيا وجنوب إفريقيا على الارتقاء بمستوى الصلات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية بينهما إلى مستوى جديد نوعيا. كما اتفقت الدولتان على زيادة التبادل التجاري بينهما.

وتم التوصل إلى الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري التقني ومواصلة العمل المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي والفضاء والاتصالات وغيرها من المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة ومذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الموارد المائية.

المصدر: وكالات