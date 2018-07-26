 
مباشر
عاجل
رويترز: مسؤول إماراتي ينفي استهداف مطار أبو ظبي الدولي من قبل الحوثيين

مصر.. 434 مليار جنيه عجز الموازنة الكلي

مال وأعمال

مصر.. 434 مليار جنيه عجز الموازنة الكلي
Reuters Amr Abdallah Dalsh
دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkhm

أعلن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك، اليوم الخميس، أن مصر حققت فائضا أوليا في موازنة السنة المالية 2017-2018، للمرة الأولى في 15 عاما (أربعة مليارات جنيه).

وقال كجوك في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن العجز الكلي بالموازنة المصرية بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 بقيمة 434 مليار جنيه مقارنة مع 10.9% في السنة السابقة.

إقرأ المزيد
عجز في الميزانية في مصر القاهرة تعلن معدل عجز ميزانية العام المالي المنتهي

وأضاف أن الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017-2018.

وكان قد صرح وزير المالية المصري السابق عمرو الجارحي، أن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 أعوام، مبينا أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا