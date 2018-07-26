مصر.. 434 مليار جنيه عجز الموازنة الكلي

أعلن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك، اليوم الخميس، أن مصر حققت فائضا أوليا في موازنة السنة المالية 2017-2018، للمرة الأولى في 15 عاما (أربعة مليارات جنيه).

وقال كجوك في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن العجز الكلي بالموازنة المصرية بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 بقيمة 434 مليار جنيه مقارنة مع 10.9% في السنة السابقة.

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وأضاف أن الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017-2018.

وكان قد صرح وزير المالية المصري السابق عمرو الجارحي، أن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 أعوام، مبينا أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.