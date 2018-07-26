بوتين يتطلع لفتح مكتب لبنك "بريكس" للتنمية في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأمل في فتح مكتب لبنك "بريكس" للتنمية في روسيا قريبا.

وأكد بوتين خلال اجتماع موسع لزعماء "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا: "أؤيد فكرة فتح مكاتب إقليمية للبنك. وتجري مفاوضات مع البرازيل بهذا الخصوص. وننطلق من أنه بعد اختتامها ستبدأ المفاوضات حول فتح مكتب للبنك في روسيا".

وأشاد بوتين كذلك بنشاط مجلس الأعمال التابع لـ "بريكس" في مجال المشاريع المشتركة المتعددة الأطراف، مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق مع بنك التنمية الجديد.

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وأضاف أنه "من المهم أن تبدأ أوساط الأعمال لملء حقيبة القروض للبنك".

وأشار إلى أن مجلس الأعمال وافق في الفترة الأخيرة على 21 مشروعا، سيتم تنفيذ 5 منها في روسيا، وتتجاوز قيمتها المليار دولار.

ودعا الرئيس الروسي الزملاء في مجموعة "بريكس" لدعم الطلب الروسي لاستضافة معرض "أكسبو 2025" الدولي في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

المصدر: نوفوستي