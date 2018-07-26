 
مباشر
عاجل
رويترز: مسؤول إماراتي ينفي استهداف مطار أبو ظبي الدولي من قبل الحوثيين

بوتين يتطلع لفتح مكتب لبنك "بريكس" للتنمية في روسيا

مال وأعمال

بوتين يتطلع لفتح مكتب لبنك
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkgt

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأمل في فتح مكتب لبنك "بريكس" للتنمية في روسيا قريبا.

وأكد بوتين خلال اجتماع موسع لزعماء "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا: "أؤيد فكرة فتح مكاتب إقليمية للبنك. وتجري مفاوضات مع البرازيل بهذا الخصوص. وننطلق من أنه بعد اختتامها ستبدأ المفاوضات حول فتح مكتب للبنك في روسيا".

وأشاد بوتين كذلك بنشاط مجلس الأعمال التابع لـ "بريكس" في مجال المشاريع المشتركة المتعددة الأطراف، مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق مع بنك التنمية الجديد.

إقرأ المزيد
كلمة بوتين في قمة "بريكس" بوتين: التعاون بين دول "بريكس" اكتسب طابع الشراكة الاستراتيجية

وأضاف أنه "من المهم أن تبدأ أوساط الأعمال لملء حقيبة القروض للبنك".

وأشار إلى أن مجلس الأعمال وافق في الفترة الأخيرة على 21 مشروعا، سيتم تنفيذ 5 منها في روسيا، وتتجاوز قيمتها المليار دولار.

ودعا الرئيس الروسي الزملاء في مجموعة "بريكس" لدعم الطلب الروسي لاستضافة معرض "أكسبو 2025" الدولي في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا