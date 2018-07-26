رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي يجتمعون في بطرسبورغ

ينطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم اجتماع بين رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ونظرائه من دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

وأكد المكتب الإعلامي التابع للحكومة الروسية أن مدفيديف سيترأس اليوم وغدا اجتماعا للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الأوروآسيوي بمشاركة رؤساء وزراء أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

وذكر المكتب أن الاجتماع سيتركز على مسائل التطور الرقمي لدول الاتحاد والتعاون في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والجمارك، علاوة على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية للاتحاد.

من جانبه، أوضح المكتب الإعلامي التابع للحكومة البيلاروسية أن أجندة الاجتماع تشمل نحو 20 مسألة، بما في ذلك وضع نظام مشترك لنقل البضائع بين دول الاتحاد، وتحليل ما تم إحرازه في تحقيق الأجندة الرقمية للمنظمة وتشكيل سوق غاز مشتركة وهيئة خاصة بالتحقيق في الحوادث الجوية.

المصدر: تاس