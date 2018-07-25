السعودية تعلق جميع شحنات النفط الخام عبر باب المندب

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء أن بلاده ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب "إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة".

وزير الطاقة: المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب#الإخبارية#عاجل — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

وأكد الفالح أن تهديدات الحوثيين على ناقلات النفط الخام "تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

أرامكو: من أجل سلامة الناقلات وطواقمها وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام علّقنا إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة آمنة#الإخبارية#عاجل — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

وجاء قرار السعودية بتعليق شحنات النفط بعد أن صرح المتحدث الرسمي لـ "التحالف العربي" بأن ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل (البحري) تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام تعرضتا لهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر صباح اليوم بعد عبورهما مضيق باب المندب.

أرامكو: تعرض ناقلتين تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

وأسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، دون وقوع أي إصابات بشرية أو انسكاب للنفط الخام في البحر وسحبت الناقلة المتضررة إلى مرفأ سعودي.

المصدر: واس