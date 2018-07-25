الأردن .. تسوية مع سارق كهرباء بحوالي مليون دولار

أفادت وكالة "عمون" الأردنية أن شركة الكهرباء الأردنية توصلت إلى تسوية مع متهم بأكبر "سرقة كهرباء" بقيمة 650 ألف دينار أردني (915 ألف دولار أمريكي).

ووفقا لمعطيات الوكالة الأردنية، فقد استملت شركة الكهرباء 100 ألف دينار كدفعة أولى على أن يسدد السارق بقية المبلغ على دفعات، دون الكشف عن قيمة وعدد هذه الدفعات.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد ضبطت العام الماضي، أضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة في منطقة الحلابات شرقي العاصمة عمان.

وتم تركيب كوابل ضغط عال لمسافة 3 كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية، كلفت السارق حوالي 300 ألف دينار أردني.

المصدر: "عمون"