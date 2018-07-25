"موانئ دبي العالمية" توقع عقد خدمات لوجستية مع مالي

قالت شركة "موانئ دبي العالمية" اليوم الأربعاء في بيان، إنها وقعت عقد امتياز لتطوير وتشغيل مركز لوجستي خارج العاصمة المالية باماكو.

وأضافت الشركة الإماراتية في بيانها: "المركز اللوجستي سيكون قادرا على التعامل مع 4 ملايين طن من البضائع العامة سنويا"، مشيرة إلى أن المركز اللوجستي سيقع على الطريق الممتد بين العاصمة السنغالية دكار- باماكو جنوبي مالي بالقرب من خط سكة الحديد الذي يربط بين العاصمتين الإفريقيتين

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم قوله، إن المركز الجديد سيوفر "منصة لوجستية ضرورية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام صادرات وواردات البضائع عبر ميناء داكار" الذي تديره المجموعة الإماراتية.

ووفقا لعقد الامتياز المذكور ومدته 20 عاما قابل للتمديد، فستبدأ الشركة الإماراتية عملية البناء في العام المقبل وستستمر 18 شهرا، بتكلفة مقدارها 50 مليون دولار كاستثمار مبدئي في المرحلة الأولى من المشروع.

المصدر: أ.ف.ب