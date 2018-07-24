مصر تنفق "رقما فلكيا" على قطاع الكهرباء منذ 2014

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن الحكومة المصرية واجهت 4 تحديات أساسية في مجال الكهرباء منذ عام 2014، من بينها أعمال الصيانة التي تسببت في عدم انتظام التيار.

وقال شاكر في كلمة له أثناء افتتاح مشروعات الكهرباء في العاصمة الإدارية، الثلاثاء، إن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء في مختلف المحافظات منذ عام 2014 بلغت 515 مليار جنيه مصري (ما يعادل 28.5 مليار دولار).

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ووجه الوزير المصري التحية لوزارة البترول، وقال إن النجاح الذي شهده قطاع الكهرباء يأتي مناصفة مع جهودها، مشيدا بتضافر جهود الدولة لمواجهة تحديات الكهرباء.

المصدر: الأخبار