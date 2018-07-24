 
مباشر

بوتين يعطي الضوء الأخضر لبناء جسر عملاق جديد

مال وأعمال

بوتين يعطي الضوء الأخضر لبناء جسر عملاق جديد
Sputnik Sergey Guneev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk5f

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف بالنظر في مشروع بناء جسر عملاق جديد سيربط جزيرة ساخالين، التي تقع شرقي روسيا مع باقي أراضي البلاد.

وقال الرئيس بوتين: "أعرف أن مسألة بناء الجسر بين جزيرة ساخالين والبر الرئيسي كانت تناقش منذ عقود، ووفقا لرسائل مسؤولي الجزيرة فإن بناء الجسر كان دائما من أحلام سكان ساخالين الأصليين".

إقرأ المزيد
فيديو يظهر روعة جسر كيرتش فيديو يظهر روعة جسر القرم

وأضاف الرئيس الروسي أن الجسر سيعطي للناس مزيدا من حرية التنقل، مؤكدا أن الحياة في ساخالين ستصبح أفضل مما كان قبل ذلك.

وذكر الرئيس بوتين أنه يفهم تماما أهمية المسألة بنسبة إلى سكان الجزيرة، مشددا على أنه يعتبر المشروع المذكور مهما للغاية لتنمية منطقة الشرق الأقصى الروسية.

maps.google
موقع جزيرة ساخلين الروسية (مؤشرة بالأحمر)

ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف مشروع بناء الجسر الجديد حوالي 252 مليار روبل (نحو 4 مليارات دولار). وفقا لتقديرات الخبراء فإن جسر ساخالين مع كل بنيتها التحتية اللازمة ستكون تكلفته أعلى بـ3.5 مرات من جسر القرم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتح جسر كيرتش الذي ربط شبه جزيرة القرم بروسيا في مايو الماضي، وهو أطول جسر في أوروبا. 

إقرأ المزيد
بدء حركة المرور على جسر القرم بدء حركة المرور على جسر القرم

المصدر: لينتا رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسقاط إسرائيل مقاتلة سورية.. عمل عسكري أم رسالة سياسية؟