ميناء الملك فهد السعودي يستقبل أكبر شحنة في تاريخه

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في السعودية، أكبر شحنة بضائع في تاريخه، عبر مناولته خزانيين منفصلين من الغاز، وبلغ وزن الخزان الواحد ما يزيد عن 2008 أطنان.

وقام الموظفون في الميناء بإرساء السفينة وتفريغ الشحنة من خلال الرصيف 23، في إطار جهود إدارة الميناء النوعية لرفع مستوى القدرات التشغيلية واللوجستية للميناء.

ويقدم الميناء التسهيلات المتنوعة لمناولة مختلف أنواع البضائع العامة والسائبة وبضائع الدحرجة، وكذلك خدمة إصلاح السفن، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة، إضافة إلى المساحات المخصصة لتخزين مختلف البضائع.

ويقع ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في شرق السعودية على ساحل الخليج العربي، ويحتوي على 27 رصيفا يعمل منها 19 بشكل كامل ويخدم مدينة الجبيل الصناعية، وأنشئ في عام 1974.

المصدر: الرياض