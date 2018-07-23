موسكو وعمان تبحثان عن مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي

بحث مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبيكوف خلال لقائه السفير الأردني في موسكو أمجد العضايلة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وأشكال التعاون المشترك.

وعبر كوبياكوف عن ثقته في استمرار تطور العلاقات الروسية الأردنية، في جميع الاتجاهات.

كما أكد على تعزيز الاتصالات المتينة القائمة بين البلدين، مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الذي ارتفع أكثر من مرتين.

ولفت إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال العلاقات الإنسانية والدينية بين روسيا والأردن، وتوقع بأن تستأنف اللجنة الحكومية الدولية الثنائية اجتماعها في سبتمبر القادم بعد توقف دام نحو عامين.

بدوره أعرب السفير الأردني أمجد عودي العضايلة عن اهتمامه بالتعاون في إطار الأحداث الدولية الاقتصادية المخطط لها في روسيا في عامي 2018-2019، وأشار إلى أن هذا التفاعل سيساعد على تطوير الحوار العملي بين الدول والمنظمات. وشدد السفير على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الاقتصادي الآسيوي في إطار التنفيذ المرحلي لمذكرة التعاون الموقعة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والحكومة الأردنية في عام 2017، بهدف إنشاء شراكات التكامل المستقبلية.

وبحسب أنطون كوبياكوف، فإن "مشاركة الأردن النشطة في اجتماع منتدى بطرسبورغ الدولي المرتقب سيكون لها أثر إيجابي على تطور الحوار بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما في مجال الاقتصاد والتجارة".

المصدر: RT