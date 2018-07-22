مجموعة العشرين تحدد الأخطار على النمو العالمي

أكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، المجتمعون في الأرجنتين، أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية تشكل خطرا متزايدا على النمو العالمي.

ودعا البيان الختامي لمسودة للاجتماع، والتي لا تزال قيد التعديل، لإجراء حوار أوسع، معتبرين أن اقتصادات الأسواق الناشئة في وضع أفضل للتكيف مع الصدمات الخارجية، لكنها ما زالت تواجه تحديات بسبب تقلبات السوق ونزوح رؤوس الأموال.

وشدد البيان على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل للاقتصادات، متطرقا إلى تعهدات وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم السابق في مارس بتجنب تخفيضات تنافسية في قيم العملات ربما تؤدي إلى آثار معاكسة للاستقرار المالي العالمي.

وأشار إلى أن نتائج أحدث اجتماع قادة مجموعة العشرين في هامبورغ في يوليو الماضي، حينما شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي، وأيضا على أهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.

المصدر: رويترز