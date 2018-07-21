برلين ترفع عقوباتها الاقتصادية عن تركيا

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن برلين رفعت عقوبات اقتصادية رمزية كانت قد فرضتها على تركيا منذ عام، كما تم خفض التوصيات للمسافرين الألمان إلى تركيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة اليوم السبت، أن هذه التدابير، التي تم اتخاذها في وقت سابق، لن تطبق العام المقبل، مؤكدة بذلك صحة المعلومات، التي نشرتها صحيفة "الغيماين زيتونغ".

وجاء القرار الألماني بفرض قيود مالية على تركيا، إثر اعتقال ناشط حقوقي ألماني، في يوليو 2017 مع 5 آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.

وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا الخميس الماضي، قلصت وزارة الخارجية الألمانية أيضا على موقعها الإلكتروني مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا.

وسحبت السلطات الألمانية أيضا إنذاراتها حول خطر التوقيف المرتفع في تركيا بما في ذلك في المناطق السياحية.

إلى ذلك أعلنت هولندا وتركيا، الجمعة الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت منذ مارس 2017 عندما رفضت السلطات الهولندية السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي في هولندا.

المصدر: أ ف ب