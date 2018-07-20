السعودية.. "أرامكو" تخطط لإتمام صفقة لشراء حصة في "سابك"

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن اتجاهها لإكمال صفقة لشراء حصة في شركة سابك، عملاق البتروكيماويات السعودي.

وصرح أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في تصريح إعلامي، أن الشركة لا زالت في مراحل مبكرة جدا من مباحثات شراء حصة في "سابك"، مضيفا أنه سيتم تحديد الإطار الزمني للصفقة بعد التوصل لاتفاق نهائي.

وأشار الناصر، إلى أن الاتفاق على إتمام صفقة سابك سيؤثر على الإطار الزمني لطرح أرامكو، شركة النفط العملاقة، للاكتتاب، متابعا أن الصفقة ستنعكس إيجابا على عوائد الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن مناقشات الصفقة ستأخذ إجراءاتها بما ينسجم مع أنظمة هيئة سوق المال.

المصدر: الرياض