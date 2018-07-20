 
مباشر

السعودية.. "أرامكو" تخطط لإتمام صفقة لشراء حصة في "سابك"

مال وأعمال

السعودية..
Reuters Ahmed Jadallah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjn5

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن اتجاهها لإكمال صفقة لشراء حصة في شركة سابك، عملاق البتروكيماويات السعودي.

وصرح أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في تصريح إعلامي، أن الشركة لا زالت في مراحل مبكرة جدا من مباحثات شراء حصة في "سابك"، مضيفا أنه سيتم تحديد الإطار الزمني للصفقة بعد التوصل لاتفاق نهائي.

وأشار الناصر، إلى أن الاتفاق على إتمام صفقة سابك سيؤثر على الإطار الزمني لطرح أرامكو، شركة النفط العملاقة، للاكتتاب، متابعا أن الصفقة ستنعكس إيجابا على عوائد الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن مناقشات الصفقة ستأخذ إجراءاتها بما ينسجم مع أنظمة هيئة سوق المال.

المصدر: الرياض

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا