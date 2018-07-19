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إعادة افتتاح فندق العلمين التاريخي في مصر

مال وأعمال

إعادة افتتاح فندق العلمين التاريخي في مصر
forbesmiddleeast
فندق في مصر - أرشيف
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أعادت مجموعة إعمار للضيافة افتتاح فندق العلمين التاريخي في سيدي عبد الرحمن على ساحل مصر الشمالي، بعد الانتهاء من ترميمه بكلفة 1.5 مليار جنيه، وهي 84 مليون دولار.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار: "لن نقبل بأقل من المعايير العالمية الأرقى لعملائنا ومشاريعنا في مصر، وتطوير فندق العلمين هو مثال لعزمنا على تقديم منتج فندقي يوازي ويتفوق على ما نراه عالميا".

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ووفقا لإعمار، فإن الفندق يضم "الشماسي المعلقة" التي ترتفع لأكثر من 13 مترا فوق شاطئ سيدي عبد الرحمن، كما تتزين أروقته بمجموعات من الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود، إضافة إلى المنحوتات والتركيبات الفنية الحائطية المتمثلة في لوحة الموزاييك لأم كلثوم والقوارب القديمة الأثرية.

ويأتي فندق العلمين ضمن مشروع مراسي، الذي تطوره إعمار مصر، ويضم أيضا عدة فنادق تم إطلاقها كفندق فيدا مراسي مارينا المطل على المرسى.

وجاء افتتاح الفندق في الوقت الذي تسعى فيه مصر لزيادة إيراداتها من قطاع السياحة، حيث يقع على الشاطئ الشمالي للبلاد، ويعود إلى ستينيات القرن الماضي.

المصدر: forbesmiddleeast

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