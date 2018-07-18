// 26.06.2018 по тикету 15478
إيران تعلن عن مشروع ضخم لتربية التماسيح
Reuters Jon Nazca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj3n
انطلقت أشغال مشروع ضخم في إيران، مخصص لتربية التماسيح في منطقة جابهار الحرة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.
وأوضحت وكالة "إرنا" أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة لإنشاء مزرعة متعددة الأغراض لتربية التماسيح وحديقة حيوانات على مساحة 5 هكتارات.
ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع جاهزا بعد 3 سنوات، ومن المقرر أن ينتج ألف تمساح سنويا.
المصدر: إرنا
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)