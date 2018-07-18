إيران تعلن عن مشروع ضخم لتربية التماسيح

انطلقت أشغال مشروع ضخم في إيران، مخصص لتربية التماسيح في منطقة جابهار الحرة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

وأوضحت وكالة "إرنا" أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة لإنشاء مزرعة متعددة الأغراض لتربية التماسيح وحديقة حيوانات على مساحة 5 هكتارات.

ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع جاهزا بعد 3 سنوات، ومن المقرر أن ينتج ألف تمساح سنويا.

المصدر: إرنا