ترامب يدرس اتخاذ "إجراءات طارئة" في سوق النفط

تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية المخزنة لديها لدعم معروض النفط في الأسواق، وكبح ارتفاع أسعار الخام في الأسواق.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصدر، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تناقش هذه الخطوة لمنع حدوث قفزة جديدة في أسعار النفط.

من جهتها دعت طهران الرئيس الأمريكي إلى عدم استخدام الاحتياطيات للتأثير على الأسعار، وعوضا عن ذلك طلبت من واشنطن رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

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وكان الرئيس الأمريكي، اتهم منظمة "أوبك" مرارا بالوقوف وراء ارتفاع أسعار النفط، وطلب منها اتخاذ إجراءات لدفع الأسعار إلى الهبوط.

وفي مطلع يوليو الجاري، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، أكد خلالها العاهل السعودي، استعداد المملكة لزيادة إنتاجها النفطي بنحو مليوني برميل، لتعويض الخسائر الناجمة عن اضطراب الإمدادات من فنزويلا وإيران.

وكانت أسعار النفط قد بدأت بالارتفاع، بعدما دخل اتفاق بين "أوبك" ومجموعة من المنتجين المستقلين، من بينهم روسيا، مطلع العام السابق حيز التنفيذ، ويقضي الاتفاق بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل في اليوم.

إلا أن الدول الـ24 المشاركة في الاتفاق، بقيادة روسيا والسعودية، قررت في يونيو، زيادة إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا، بهدف تلبية الطلب المتزايد حول العالم، وتجنب حدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.

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من جهتها حضت طهران المنظمة على رفض طلبات الرئيس الأمريكي، برفع الإنتاج، بدعوى أن ترامب ساهم في ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، بفرضه عقوبات على إيران وفنزويلا.

وتخزن القوى العظمى في العالم كميات هائلة من النفط الخام في باطن الأرض أو في حاويات، ويشمل احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة نحو 679 مليون برميل من النفط.

وبدأت واشنطن بتشكيل الاحتياطي بعد أزمة النفط في 1973، حينها أوقفت الدول العربية المصدرة للنفط صادراتها، ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال حرب عام 1973.

المصدر: وكالات