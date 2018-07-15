مصرف "سبيربنك" يكشف كيف ينوي استخدام الروبوتات

أعلن رئيس مختبر الروبوتات التابع لمصرف "سبيربنك" الروسي، ألبرت يفيموف، أن المصرف ينوي زيادة استخدام الروبوتات بهدف رفع إنتاجية العمل.

وقال: "إنه أمر ضروري، وسيتم أكيدا. ولا نستخدم الروبوتات لاستبدال الناس بها. ولن نعمل ذلك في أي حال من الأحوال. بل نستخدم الروبوتات لزيادة إنتاجية عمل الإنسان. وهذه مهمتان مختلفتان".

وأضاف: "هناك مثال. لنفترض أنه يعمل في قسم ما 3 أشخاص ولديهم 3 أجهزة كبيرة لعد وفرز النقود. وباستخدام الروبوتات سيتمكن هؤلاء الأشخاص الثلاثة العمل مع 10 أجهزة مماثلة، الأمر الذي يعني زيادة إنتاجية العمل وإمكانيات هؤلاء الناس. وأحيانا تزداد صعوبة عمل الموظفين في المساء، وأحيانا يأخذ الناس المزيد من النقود من الصرافات الآلية في فترة الأعياد، وتساعد الروبوتات في العمل بنجاح في مثل هذه الظروف. لكن ذلك لا يتطلب تخفيض عدد فرص العمل".

كما ذكر أن مصرف "سبيربنك" يحتاج إلى 5 أنواع من الروبوتات، وهي الروبوتات الصناعية واللوجستية ووسائل النقل المسيرة (الجوية والبرية) والهياكل الخارجية الصناعية والروبوتات للمساعدة الشخصية.

وأعلن رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريففي ديسمبر عام 2017 إطلاق عملية استخدام الروبوتات في مصرفه، ووعد بأن لا يؤدي ذلك إلى تخفيض عدد العاملين في المصرف.

المصدر: نوفوستي