بوروشينكو يحدد طريقة "فعالة" لشراء الغاز الروسي

قال الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، إن الطريقة الأكثر فعالية لحل مشكلة الغاز، هي شراء أوكرانيا، كجزء من أوروبا، الغاز الروسي على الحدود الروسية الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش قمة الناتو، أن تنفيذ هذا المخطط، سيسمح بضمان أمن الطاقة، وينهي أي إشكالات كانت.

وانتقد، بيترو بورشينكو مجددا، مشروع "السيل الشمالي-2" ووصفه بالسياسي البحت ولا علاقة له بالاقتصاد.

وقال، إنه يهدف إلى" توجيه ضربة لأوكرانيا وللكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو"، وشدد على أن الكثير من هذه الدول، تعتبر "السيل الشمالي-2" مضرا للأمن الأوروبي والعالمي.

وادعى بوروشينكو، أن تنفيذ هذا المشروع يحمل في طياته خطرا كبيرا على الاقتصاد الأوروبي.

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وقال: "ما الداعي لهدر عشرات مليارات الدولارات لكي يصبح الاقتصاد الأوروبي أقل قدرة على المنافسة، وتصبح سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة أكثر ارتباطا بروسيا".

المصدر: نوفوستي