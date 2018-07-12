الإفراج قريبا عن آخر شريحة من القروض الأوروبية لليونان وقدرها 15 مليار يورو

أعلن رئيس المجموعة الأوروبية التي تضم دول منطقة اليورو، ماريو سينتينو، أن اليونان ستحصل على الدفعة الأخيرة من القروض، والتي يبلغ حجمها 15 مليار يورو، في أغسطس المقبل.

وأكد سينتينو خلال مؤتمر صحفي له أن الدول الـ 18 في منطقة اليورو وافقت على تقديم الدفعة الأخيرة من القروض، وسيتخذ القرار النهائي بعد إتمام الإجراءات الرسمية على الصعيد الوطني في ألمانيا.

وأضاف سينتينو: "أتوقع أن يحدث ذلك في بداية أغسطس".

من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد بيير موسكوفيتشي إن الأموال ستقدم بلا شك، لكن العملية ستستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

يذكر، أن برنامج مساعدة أثينا تم إطلاقه في عام 2010، وسط أزمة ديون حادة في اليونان. ومع حصول أثينا على الدفعة الأخيرة سيصل حجم المساعدات التي حصلت عليها في إطار هذا البرنامج إلى 24 مليار يورو.

المصدر: رويترز