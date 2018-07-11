السعودية تصدر البنزين لأول مرة إلى الولايات المتحدة

أعلنت مصفاة ساتروب النفطية السعودية اليوم الأربعاء، أنها صدرت شحنة من البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة ساتروب السعودية الواقعة في الجبيل 400 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية.

وكتبت "ساتروب" على تويتر أنها أرسلت شحنة البنزين الخالي من الرصاص (آر.بي.أو.بي) إلى الولايات المتحدة. ولم تذكر ما إذا كانت الشحنة قد وصلت فعلا، ولم تتضح وجهتها على وجه التحديد.

مصفاة #ساتورب المشتركة بين أرامكو وتوتال الفرنسية في #الجبيل_الصناعية تصدر أول شحنة من البنزين خالي الرصاص إلى #الولايات_المتحدةpic.twitter.com/2mr4MDgkYb — مشاريع السعودية (@SaudiProject) ١١ يوليو ٢٠١٨

وفي هذا السياق، صرح روبرت كامبل رئيس أبحاث المنتجات النفطية لدى إنريجي أسبكتس في نيويورك، بأن الشحنة غير معتادة لأنه عندما تأسست ساتروب في 2008، كان من غير المتوقع أن ترسل البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة مع بقاء الطلب على البنزين في المملكة قويا.

وقال كامبل إن الشحنة السعودية تشير إلى أن أمريكا أصبحت إحدى أفضل الوجهات لفائض البنزين في ضوء أنه توجد وفرة كبيرة في الإمدادات إلى آسيا، مضيفا أن الطلب على البنزين في السعودية ينحسر مع إجراء الحكومة إصلاحات قللت استهلاك الوقود في عدة قطاعات.

وتسجل أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها الموسمية منذ 3 سنوات مع صعود النفط الخام في غمرة الموسم الصيفي لقيادة السيارات في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات وقود السيارات في الولايات المتحدة هبطت إلى حوالي 239 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو. لكن المخزونات تبقى مرتفعة عن مستواها قبل عام عندما بلغت 235.7 مليون برميل.

المصدر: "رويترز"