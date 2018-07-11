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مصر تطلق قناة سياحية رقمية على إنستغرام

مال وأعمال

مصر تطلق قناة سياحية رقمية على إنستغرام
Globallookpress
مصر
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‎أطلقت وزارة السياحة المصرية أول قناة سياحية متخصصة على "إنستغرام IGTV"، لتكون الصفحة الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وستنشر الوزراة في القناة مقاطع فيديو مصورة عن الأماكن السياحية في مصر ليشاهدها الملايين حول العالم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه يتم العمل حاليا على التركيز على هذه المنصات الرقمية الهامة، التي أصبحت لغة العصر، نظرا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها، خاصة من جيل الشباب الذي أصبح يعتمد على هذه المنصات لتخطيط رحلاته.

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يذكر أن وزارة الخارجية اليابانية قد أخطرت السفارة المصرية في طوكيو، في شهر يونيو الماضي، بتعديل تصنيف التحذير الوارد في إرشادات السفر إلى مصر وتخفيفه إلى مرتبة "توخي الحذر أثناء التواجد في البلاد" بدلا من "إعادة النظر في ضرورة التوجه إلى مصر من الأساس"، ما يعد مؤشرا لاطمئنان اليابان على مستوى الإجراءات الأمنية المطبقة في المقاصد السياحية المصرية وقدرة الأمن المصري على تأمين سلامة الزائرين اليابانيين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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