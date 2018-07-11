ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 14%

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى قرابة 14% خلال شهر يونيو بزيادة قدرها 2,9% عن الشهر السابق.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم ارتفع عن الشهر السابق، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 282,7 نقطة لشهر يونيو 2018، مسجلا ارتفاعا قدره 2,9% عن شهر مايو 2018.

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وأضاف البيان أن أسباب الارتفاع هي زيادة أسعار "مجموعة الخضروات بنسبة 4,0%، والحبوب والخبز بنسبة 2,0%، والنقل والمواصلات بنسبة 27,8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8,1%".

وتأتي عودة معدل التضخم إلى الارتفاع بعد قرارات أصدرتها الحكومة المصرية بزيادة أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات في يونيو الماضي، كجزء من الإصلاحات التي تطبقها مصر.

المصدر: وكالات