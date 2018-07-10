سويسرا تحتج لدى منظمة التجارة العالمية على الرسوم الأمريكية

توجهت سويسرا، اليوم الثلاثاء، إلى منظمة التجارة العالمية احتجاجا على فرض الولايات المتحدة رسوما على واردات الصلب والألومنيوم من دول العالم، بما في ذلك من سويسرا.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إنها بدأت بإجراءات تسوية النزاعات حول فرض الولايات المتحدة رسوما على الصلب والألومنيوم، في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت الحكومة أنها طلبت رسميا إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، حول قرارها فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألومنيوم. وترى سويسرا أن التدابير الأمريكية المفروضة بحجة حماية الأمن القومي غير مبررة.

ويشكل طلب المشاورات الخطوة الأولى في تقديم شكوى متكاملة في منظمة التجارة العالمية، والتي تتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها.

وتعارض عدة دول أخرى في المنظمة، من بينها روسيا والاتحاد الأوروبي والصين والهند والمكسيك وكندا قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل.

يشار إلى أن سويسرا صدرت منتجات صلب وألومنيوم إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري بأكثر من 80 مليون دولار.

المصدر: وكالات