تقلبات الليرة التركية بعد تعديل قانون البنك المركزي

شهدت الليرة التركية تقلبا في سعر صرفها أمام الدولار بين الهبوط والارتفاع في الفترة بين الإعلان عن تعديل قانون البنك المركزي والإعلان المرتقب عن تشكيل الحكومة التركية الجديدة.

وخسرت الليرة التركية قيمة بنسبة 0.9% مقابل الدولار بعد أن حققت مكسبا بنسبة 1.3% أمام الدولار، وذلك إثر صدور مرسوم رئاسي حول إلغاء المادة الـ25 في قانون البنك المركزي التي كانت تنص على تعيين محافظ البنك المركزي من قبل الحكومة لمدة 5 سنوات. رغم أن المرسوم لم يوضح الجانب المسؤول عن تعيين المحافظ لكنه أحدث إرباكا في دوائر الأعمال والبورصات.

وبحلول الساعة 11:01 صباحا بتوقيت غرينتش ارتفعت العملة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 1.1% ليتراجع الدولار إلى 4.5225 ليرة خلال تعاملات اليوم، في انتظار الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي الساعة 17:24 وصل سعر صرف الليرة في البورصات إلى 4.5822 ليرة للدولار الواحد وهو أقل بنسبة 0.2% مما كان عليها الحال سابقا.

وتزامن إصدار المرسوم الرئاسي حول ولاية محافظ البنك المركزي مع أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة ظهر اليوم بصفته أول رئيس للجمهورية بعد تحولها إلى النظام الرئاسي الواسع الصلاحيات.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تركيبة الحكومة الجديدة مساء اليوم مع توقعات بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 27 عضوا إلى 16، وحصول تغيرات أخرى في المناصب العليا في البلاد.

ويترقب المستثمرون إعلانا جديدا حول البنك المركزي التركي وتشكيل الحكومة من أجل تكوين فكرة حول توجه السياسة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

المصدر: وكالات