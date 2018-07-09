// 26.06.2018 по тикету 15478
الصين وقطر توقعان على اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول
Reuters Jason Lee
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أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية "CGTN" بتوقيع بكين والدوحة على اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول بين البلدين.
وأوضحت الشبكة أن التوقيع جاء بمناسبة احتفال الدولتين بالذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقعت #الصين و #قطر اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول، وذلك بمناسبة احتفال الدولتين بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. pic.twitter.com/PEJvG9Qwuv— CGTN Arabic (@cgtnarabic) 9 июля 2018 г.
ووقع الاتفاق عن الجانب القطري، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة ووزير الخارجية الصينية وانغ يي.
المصدر: وكالات
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