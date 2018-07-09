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الصين وقطر توقعان على اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول

مال وأعمال

الصين وقطر توقعان على اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول
Reuters Jason Lee
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أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية "CGTN" بتوقيع بكين والدوحة على اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول بين البلدين.

وأوضحت الشبكة أن التوقيع جاء بمناسبة احتفال الدولتين بالذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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ووقع الاتفاق عن الجانب القطري، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة ووزير الخارجية الصينية وانغ يي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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