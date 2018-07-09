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افتتاح أول فندق تراثي في الإحساء السعودية (صور)

مال وأعمال

افتتاح أول فندق تراثي في الإحساء السعودية (صور)
Booking.com
فندق الكوت
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افتتح في مدينة الهفوف السعودية أمس الأحد فندق الكوت، الذي يعتبر أول فندق تراثي داخل منطقة الأحساء في المنطقة الشرقية من المملكة.

وجرت مراسم الافتتاح على هامش حفل تسجيل واحة الأحساء موقعا تراثيا عالميا من قبل منظمة اليونسكو، بحضور مسؤولين سعوديين وخليجيين.

وهذا الفندق هو الأول من نوعه بالأحساء لتميزه بنمطه العمراني الأحسائي القديم. وتبلغ مساحة الفندق 963 مترا مربعا، ويبلغ عمر المبنى نحو 200 عام، ويضم 8 أجنحة ومطعما.

ويقع الفندق وسط مدينة الهفوف مقابل قصر إبراهيم التاريخي، على مسافة قريبة من بعض معالم الأحساء التراثية مثل: بيت الملا "البيعة"، والمدرسة الأميرية "بيت الثقافة"، وسوق القيصرية.

ويظهر من موقع الحجز "Booking" أن سعر الجناح الفلكي لليلة الواحدة يبلغ 373 دولارا، أما جناح جونيور فيبلغ 172 دولارا لليلة الواحدة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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