افتتاح أول فندق تراثي في الإحساء السعودية (صور)

افتتح في مدينة الهفوف السعودية أمس الأحد فندق الكوت، الذي يعتبر أول فندق تراثي داخل منطقة الأحساء في المنطقة الشرقية من المملكة.

وجرت مراسم الافتتاح على هامش حفل تسجيل واحة الأحساء موقعا تراثيا عالميا من قبل منظمة اليونسكو، بحضور مسؤولين سعوديين وخليجيين.

افتتح صاحب السمو الملكي #الأمير_سعود_بن_نايف أمير #المنطقة_الشرقية وبحضور صاحب السمو الملكي #الأمير_سلطان_بن_سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فندق الكوت التراثي بمدينة الهفوف

وقد حضر الافتتاح عدد من السفراء ورجال وسيدات الأعمال pic.twitter.com/2nH6lU2Zwj — إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) July 8, 2018

وهذا الفندق هو الأول من نوعه بالأحساء لتميزه بنمطه العمراني الأحسائي القديم. وتبلغ مساحة الفندق 963 مترا مربعا، ويبلغ عمر المبنى نحو 200 عام، ويضم 8 أجنحة ومطعما.

اكتمال الأعمال في مشروع فندق الكوت التراثي بـ #الهفوف والذي يعتبر أول فندق تراثي في منطقة #الاحساء ويضم أجنحة فندقية ومطعم ومقهى على طراز شعبي



.#مشاريع_الشرقيةpic.twitter.com/4ShlZY0dya — مشاريع الشرقية (@eastprojectsksa) March 9, 2018

ويقع الفندق وسط مدينة الهفوف مقابل قصر إبراهيم التاريخي، على مسافة قريبة من بعض معالم الأحساء التراثية مثل: بيت الملا "البيعة"، والمدرسة الأميرية "بيت الثقافة"، وسوق القيصرية.

ويظهر من موقع الحجز "Booking" أن سعر الجناح الفلكي لليلة الواحدة يبلغ 373 دولارا، أما جناح جونيور فيبلغ 172 دولارا لليلة الواحدة.

المصدر: وكالات