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الإعلان عن موعد تصدير الغاز المصري لأوروبا

مال وأعمال

الإعلان عن موعد تصدير الغاز المصري لأوروبا
Reuters
حقل غاز
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أعلن رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل في مصر محمد سعد الدين، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ باستقبال الغاز المصري مع نهاية العام الحالي.

وأضاف سعد الدين في تصريحات صحفية، أن الدول التي ستستقبل الغاز المصري هي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وكان قد اكتشف في أغسطس 2015 حقل "ظهر"، أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط على الإطلاق، والمكتشف في منطقة امتياز التنقيب عن الغاز "شروق".

وبدأت مصر الإنتاج من الحقل العملاق في منتصف شهر ديسمبر الماضي، ووصل إنتاجها منه حاليا إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، ومن المقرر أن يصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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