// 26.06.2018 по тикету 15478
الإعلان عن موعد تصدير الغاز المصري لأوروبا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khl3
أعلن رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل في مصر محمد سعد الدين، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ باستقبال الغاز المصري مع نهاية العام الحالي.
وأضاف سعد الدين في تصريحات صحفية، أن الدول التي ستستقبل الغاز المصري هي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وكان قد اكتشف في أغسطس 2015 حقل "ظهر"، أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط على الإطلاق، والمكتشف في منطقة امتياز التنقيب عن الغاز "شروق".
وبدأت مصر الإنتاج من الحقل العملاق في منتصف شهر ديسمبر الماضي، ووصل إنتاجها منه حاليا إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، ومن المقرر أن يصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)