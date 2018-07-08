وزير الصناعة والتجارة الروسي يجتمع مع وفدين من قطر والجزائر

التقى وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف بوفدين من قطر والجزائر على هامش المعرض الصناعي الدولي السنوي "إنوبروم - 2018" الذي افتتح في مدينة يكاترينبورغ اليوم الأحد.

وأكد مانتوروف خلال مباحثات مع الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، محمد بن صالح السادة، "سعي الجانبين المتبادل إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميقها"، بحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية اليوم.

وأشار مانتوروف إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وقطر زاد بنسبة 117% ليبلغ 73.3 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

إضافة إلى ذلك سجل الجانب الروسي زيادة في التدفق السياحي من البلاد إلى قطر بنسبة 33.2% في العام 2017 حين بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا قطر قرابة 87 ألف شخص.

كما بحث الجانبان مسائل متعلقة بالعمل في إطار اللجنة الروسية القطرية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والفني.

وزارة الصناعة والتجارة الروسية

وتمحور اجتماع مانتوروف مع الوفد الجزائري برئاسة وزير الطاقة يوسف اليوسفي حول التعاون في مجال الصناعة، وثمن الوزير الروسي خلاله نتائج مشاركة روسيا في معرض FIA-2017 الصناعي الدولي الذي جرى في الجزائر العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه التجربة الناجحة "أعطت زخما جديدا لتطوير التفاعل بين البلدين".

وأضاف الوزير الروسي أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المعرض أسفرت عن "بدء العمل على تحقيق المشاريع الروسية - الجزائرية في مجالات صناعة الفولاذ والإنتاج المحلي للآليات الزراعية وتوريد وسائل الحماية الكيميائية للنباتات وغيرها".

وشدد مانتوروف على وجوب رفع مستوى التبادل التجاري "بأضعاف" وتنويعه، مؤكدا أن حجمه ازداد بنسبة 81% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأبدى مانتوروف استعداد الحكومة الروسية لدعم نشاط الشركات الروسية العاملة في الجزائر، معبرا عن أمله بمواصلة التعاون مع هذا البلد.

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة الروسية