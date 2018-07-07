طهران تتفق مع العراق وروسيا وأذربيجان على إقصاء الدولار عن التجارة البينية

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، أن بلاده أبرمت اتفاقات نقدية مع العراق وروسيا وأذربيجان للتعامل بالعملات الوطنية.

وأضاف سيف اليوم السبت، أنه تم تفعيل الاتفاق النقدي بين إيران وتركيا للتعامل بالريال والليرة، وفي هذا الإطار تم فتح عدة اعتمادات مصرفية (L.C).

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وأشار الى أن البنك المركزي الإيراني يعلم بإمكانيات الاتفاق النقدي الثنائي ومتعدد الأطراف وقد عقد هذا النوع من الاتفاقات مع عدة دول.

المصدر: وكالة فارس نيوز