أهم نتائج اجتماع اللجنة الروسية الإماراتية للتعاون الاقتصادي والتجاري

اختتم في مدينة قازان الروسية اليوم الجمعة الاجتماع الثامن للجنة الروسية – الإماراتية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.

وترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

وإليكم أهم نتائج الاجتماع:

توقيع اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول، التي تهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتطوير السياحة. وأشار الوزير الروسي إلى زيادة عدد السياح الروس في الإمارات بنسبة 50 بالمئة في العام الماضي.

توقيع اتفاقية حول مشروع "أوروس" لصناعة السيارات الفارهة، حيث ستستثمر شركة "التوازن" القابضة الإماراتية 110 ملايين يورو في المشروع. وستبلغ حصة الشركة الإماراتية 30 بالمئة في المشروع وحصة مؤسسة "نامي" الروسية 60 بالمئة و5 بالمئة لشركة "سولرز" الروسية لصناعة السيارات.

شهد الاجتماع تطورا هاما على صعيد التعاون في المجال الفضائي بين البلدين، حيث من المخطط تنفيذ مشروع إطلاق أول رجل فضاء إماراتي بمساعدة روسيا.

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الاتفاق على تكثيف التعاون في صناعة الطائرات ومجال النفط والغاز ودراسة إمكانية تطوير التعاون الاستثماري في دول ثالثة، واقترحت روسيا على الإمارات المشاركة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

بحث خلال الاجتماع التعاون في مجالات التكنولوجيات الرقمية والاتصالات والطاقة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج المواد الإنشائية.

جدير بالذكر أن التبادل التجاري بين روسيا والإمارات ازداد في العام الماضي بنسبة 31 بالمئة، ليصل إلى 1.6 مليار دولار. وفي الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام وصل حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 634 مليون دولار، ما يشكل زيادة نسبتها 64 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر: RT