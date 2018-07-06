بسبب العقوبات الأمريكية ...إيران تقايض النفط بالبضائع

أبدت إيران استعدادها لاستئناف المقايضة والحصول على سلع مقابل صادراتها النفطية لتجاوز العراقيل التي تضعها عقوبات واشنطن أمام وصول طهران للنظام المالي العالمي، بحسب موقع "بلومبرغ".

وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، أسد الله هاني: "بلادنا لا تستطيع استلام عائدات النفط بالدولار واليورو على الرغم أنها الدولة الثالثة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من حيث صادراتها النفطية للسوق العالمية وذلك بسبب تعقيدات ومشاكل تفرضها العقوبات الأمريكية أمام التحويلات المصرفية.

وأضاف البرلماني الإيراني أن طهران ستستورد معدات طبية ومنتجات زراعية في الوقت المنظور لسد حاجات السوق المحلية شريطة توريد النفط الخام ثمنا لهذه المعدات، مشيرا إلى أن إيران استخدمت آلية المقايضة خلال العقوبات التي فرضت على البلاد من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 2012-2016.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء تطبيق عقوبات على الشركات التي تشتري النفط الإيراني منذ بداية نوفمبر القادم تنفيذا للعقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن في مايو الماضي من اتفاق إيران النووي الذي أبرمته إيران مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا في 2015.

كما طلب ترامب من السعودية زيادة صادراتها النفطية من أجل تعويض نقص النفط الإيراني جراء العقوبات والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق العالمية.

من جانبها قررت الحكومة الإيرانية السماح للشركات الخاصة بتصدير النفط في إطار خطة استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية، فضلا عن إعلان طهران أنها ستغلق مضيق هرمز أمام الملاحة وتمنع دول الخليج المجاورة من تصدير النفط في حال ضغطت الولايات المتحدة باتجاه توقف إيران عن تصدير النفط.

المصدر: VESTI.RU





