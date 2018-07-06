معركة قضائية بين شركة أوكرانية وروسية بـ11.58 مليار دولار

أقامت شركة "نفطوغاز" الأوكرانية للغاز دعوى قضائية ضد شركة "غازبروم" الروسية، تطالب فيها الشركة الروسية بمراجعة التعريفة الجمركية على عبور الغاز.

وأوضحت الشركة الأوكرانية في بيان لها على موقعها الرسمي، أن الدعوى تم تقديمها إلى محكمة التحكيم الدولي في ستوكهولم، حيث طالبت بمراجعة التعريفة اعتبارا من مارس 2013 ويقدر مبدئيا مطالبها النقدية بمبلغ 11.58 مليار دولار دون الفائدة.

وقال المدير المالي لشركة "نفطوغاز" يوري فيترينكو، إنه قد يتم تخفيض المبلغ المطلوب إذا احتفظت الشركة الروسية بقدرات النقل بعد عام 2019.

وأضافت الشركة الأوكرانية أيضا أن عقد العبور بين "نفطوغاز" و"غازبروم" يسمح للأطراف بالمطالبة بمراجعة التعريفة الجمركية إذا حدثت تغييرات كبيرة في سوق الغاز.

وتسعى "نفطوغاز" من خلال محكمة التحكيم الدولي في ستوكهولم لمراجعة تعريفة النقل الخاصة بالغاز، ابتداء من عام 2010، ولكن المحكمة لم تلب هذه الادعاءات، ولكنها قدمت دعوى جديدة ضد الشركة الروسية.

ونفى عملاق الغاز الروسي "غازبروم" صحة إعلان شركة الطاقة الأوكرانية "نفطوغاز"، بأن القضاء السويسري قد استأنف الحجز على أسهم شركتي "نوردستريم" و"نوردستريم 2".

وحاولت الشركة الأوكرانية، الشهر الماضي، فرض حجز على أصول للشركة الروسية في هولندا، وذلك تنفيذا لقرار محكمة التحكيم في ستوكهولم، والقاضي بدفع "غازبروم" تعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار لـ"نفطوغاز".

المصدر: نوفوفستي"