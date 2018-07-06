كونسورتيوم روسي - إماراتي يطمح لامتلاك 49% من شركة نفطية روسية

قدم الكونسورتيوم المكون من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية طلبا لشراء 49 بالمئة من أسهم شركة "غازبروم نفط فوستوك".

وأكدت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها قبلت طلب الكونسورتيوم المذكور لشراء 49 بالمئة من الرأسمال الاسمي لشركة "غازبروم نفط فوستوك" التابعة لشركة "غازبروم نفط" النفطية الروسية.

وبعد إتمام عمل الخبراء لتقييم الصفقة من الناحية القانونية ومدى تطابقها مع الإجراءات والقواعد المتبعة في روسيا، سيتضح ما إذا كان سيتم طرحها على اجتماع اللجنة الحكومية للرقابة على الاستثمارات الأجنبية.

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ووافق مجلس إدارة شركة "غازبروم" في مايو الماضي على بيع "غازبروم نفط" 48.99 بالمئة من أسهم "غازبروم نفط فوستوك" للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة مبادلة للاستثمار. وفي حال عقد الصفقة ستمتلك الشركة الإماراتية 44 بالمئة في "غازبروم نفط فوستوك"، وستعود 4.99 بالمئة للصندوق الروسي، فيما ستحافظ "غازبروم نفط" على حصة السيطرة في الشركة التابعة لها (51 بالمئة).

تجدر الإشارة إلى أن شركة "غازبروم نفط فوستوك" تعمل في 12 حقلا نفطيا في مقاطعتي تومسك وأومسك في سيبيريا بروسيا، تبلغ احتياطيات النفط في الحقول نحو 300 مليون برميل. وبلغ حجم إنتاج النفط هناك 1.6 مليون طن في عام 2017، ما يعادل 33 ألف برميل يوميا.

المصدر: تاس