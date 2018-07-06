بوتين يؤكد أهمية الأفكار الابتكارية للاقتصاد الرقمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن من بين أولويات برنامج "الاقتصاد الرقمي" في روسيا إعطاء زخم للأفكار الابتكارية ووضع آلية مرنة للتنظيم القانوني ستسمح بحماية الحريات الاقتصادية.

وقال بوتين خلال مؤتمر حول الأمن السيبراني: "ابتداء من هذا العام ينفذ في بلادنا برنامج "الاقتصاد الرقمي في الاتحاد الروسي"، وهدفه جعل الاقتصاد وإدارة الدولة والمجال الاجتماعي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التنافس، وتشجيع الطلب على الأفكار الابتكارية والأبحاث العلمية الواعدة".

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وأضاف أن من بين أولويات البرنامج "وضع آلية مرنة للتنظيم القانوني، تلحق بالاختراق في تطوير التكنولوجيات الرقمية وتحمي الحريات الاقتصادية وممتلكات وأمن المواطنين وحياتهم الشخصية".

ووافقت الحكومة الروسية في عام 2017 على برنامج "الاقتصاد الرقمي" حتى عام 2024. ويضم البرنامج 5 اتجاهات تخص التنظيم القانوني والأمن السيبراني والتعليم وإعداد الكوادر وغيرها.

المصدر: نوفوستي